31.12.2016 11:01:06

Batman'da sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Batman'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı.

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Batman'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı.Batman'da geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında Petrol İş Sendikası Batman Şube Başkanı Şehmus Kaygusuz'un da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet müdürlüğündeki ifadeleri sonrasında savcılığa sevk edilen şahıslardan aralarında Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Şehmus Kaygusuz'un da bulunduğu 14 kişi serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.