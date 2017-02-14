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Batman'da PKK ve YPG'lilere ait 23 mezar taşı için yıkım kararı
14.02.2017 15:25:17

Batman'da PKK ve YPG'lilere ait 23 mezar taşı için yıkım kararı

Batman'da merkez İkiztepe Köyü Mezarlığında bulunan ve üzerinde PKK propagandası içeren yazılar bulunan 23 mezar taşının yıkılması için yıkım kararı verdi.

Batman'da merkez İkiztepe Köyü Mezarlığında bulunan ve üzerinde PKK propagandası içeren yazılar bulunan 23 mezar taşının yıkılması için yıkım kararı verdi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İkiztepe köyü bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, mezarlıkta bulunan bazı mezar taşlarındaki yazılar ile PKK propagandası yapıldığını tespit etti. Polisin durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmesi üzerine tutanak tutularak, 23 mezar taşının sökülmesi için Batman Belediyesine yazı ile bilgi verildi. Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy da Mezarlıklar Müdürlüğüne yazı göndererek, mezar taşlarının sökülmesini istedi. Yazıda, "Yapılan kontrollerde müdürlüğünüz yönetiminde bulunan mezarlıklarda konusu suç teşkil edecek şekilde dizayn edilmiş mezarların bulunduğu tespit edilmiş olup, 30.12.2016 tarih ve 2645 sayılı yazımızla bu mezarların kaldırılması istenmiştir. Ancak konusu suç teşkil eden ve bölücü terör örgütünü övücü ifadelere yer verilen mezar taşlarının hala kaldırılmadığı görüldüğünden, söz konusu mezar taşlarının kaldırılarak, en geç 15.02.2017'ye kadar örf ve adetlerimize uygun ve geleneksel mezar taşlarının yerleştirilmesini, aksi takdirde sorumlu personel hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederim" denildi.
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