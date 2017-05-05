05.05.2017 12:41:10

Batman'da örgütsel eğitim alan 4 kişi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve örgütsel eğitim aldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.

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Batman'da terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve örgütsel eğitim aldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet gösteren ve örgütsel eğitim aldıkları belirtilen şahıslara yönelik operasyon yapılmıştır. Operasyonda, 4 şahıs yakalanmış, yapılan arama sonucunda 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslardan 4'ü adli merciler tarafından tutuklanmıştır" denildi.