07.05.2017 14:10:56

Batman'da işçi midibüsü kanala uçtu: 15 yaralı

Batman'da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dere kanalına uçması sonucu 15 kişi yaralandı

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Batman'da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dere kanalına uçması sonucu 15 kişi yaralandı.Kaza, Petrolkent Mahallesi Erköklü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 21 FF 391 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İluh Deresi'ne uçtu. Kazada, 15 işçi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aralarında araçta sıkışanların da olduğu yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla dereden çıkarıldı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan / İHA)