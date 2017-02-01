01.02.2017 12:16:50

Batman'da girişimcilik eğitimi başlıyor

KOSGEB Batman Müdürü Evren Arıkan ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Salih Kaplan arasında yapılan protokol ile şubat ayında 60 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.

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KOSGEB Batman Müdürü Evren Arıkan ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Salih Kaplan arasında yapılan protokol ile şubat ayında 60 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Salih Kaplan, "Bu zor zamanda yeni işini kuracak olan esnafımıza destek vermek için KOSGEB ile işbirliği yaparak 60 yeni iş yeri sahibi esnafa 50 bin TL hibe destek verilmesini sağlayacağız" dedi.KOSGEB Müdürü Evren Arıkan ise, 2017 yılına hızlı bir girişi yaptıklarını belirterek, sadece bir ay içinde 300 kişilik girişimcilik eğitimi başvurusuna onay verdiklerini belirtti. 2017 yılı içinde hedeflerinin 2 bin kişiye girişimcilik sertifikası vermek olduğunu belirten Arıkan, Batman'a 2017 yılı sonuna kadar KOSGEB desteğiyle 260 yeni girişimci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.