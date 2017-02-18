18.02.2017 12:01:55

Batman'da bir terörist tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK mensubu bir terörist tutuklandı.

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Batman'da terör örgütü PKK mensubu bir terörist tutuklandı.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan ve sınır dışında terör örgütü saflarında çatışmalara girdiği tespit edilen V.B. isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli mercilere tarafından tutuklanmıştır" denildi.