21.02.2017 12:55:05

Batman'da bin 200 Suriyeliye Kızılay Kart veriliyor

Batman'da yaşayan bin 200 Suriyeli aileye, 'Kızılay Kart' ile her ay 100'er lira nakdi yardım yapılacak.

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Batman'da yaşayan bin 200 Suriyeli aileye, "Kızılay Kart" ile her ay 100'er lira nakdi yardım yapılacak.Suriye'deki iç savaştan kaçarak Batman'a sığınan Suriyeli mültecilere Kızılay'ın yardımları devam ediyor. Kızılay tarafından tespit edilen bin 200 aileye, toplamda ise 6 bin kişiye Kızılay Kart verilecek. Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, Suriyelilere yardımların devam edeceğini belirterek, "3 ay boyunca ayda 100 TL para yardımı alacaklar. Batman'daki Suriyelilere toplamda 2 milyon lira yardım yapılacak. Kartların dağıtımı bir iki gün içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.