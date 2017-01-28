28.01.2017 14:11:10

Batman'da 565 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Batman'da gece başlayan kar yağışı 565 köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı.

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Batman'da gece başlayan kar yağışı 565 köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı.İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Batman'a bağlı 282 köy ve 283 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yaptıklarını belirten İl Özel İdare yetkilileri 85 iş makinesi ve 120 personelle çalışma başlattıklarını dile getirdi. Yol açma çalışmalarında önceliği acil durumdaki köylere verdiklerini belirten İl Özel İdare yetkilileri, "Köylerde hasta ve acil vaka durumunda yol açma çalışmalarını o köylere yoğunlaştırıyoruz. Kar yağışı durması durumunda da kapanan tüm köy yollarını açmak için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Kent merkezinde de etkili olan kar yağışında çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.