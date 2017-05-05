05.05.2017 12:44:44

Batman'da 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da polisin durdurduğu araçta yaptığı aramada 45 kilogram esrar ele geçirildi.

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Batman'da polisin durdurduğu araçta yaptığı aramada 45 kilogram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada, araçta gizlenmiş 45 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.