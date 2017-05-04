04.05.2017 23:51:21

Batı Şeria'da yürüyüşe müdahale

İsrail askerleri, Beytüllahim'de düzenlenen yürüyüşe müdahale etti, 4 foto muhabiri yaralandı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilerin düzenlediği yürüyüşe müdahalesi sırasında çoğu yabancı ajans çalışanı 4 foto muhabirinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Haber Ajansı WAFA'ya göre, çok sayıda Filistinli, İsrail hapishanelerinde 19 gündür açlık grevi yapan tutuklulara destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Bazı Filistinlilerin Nazi dönemi tutukluların kıyafetlerini giyerek katıldığı yürüyüşe İsrail askerleri ses ve gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Olay sırasında bölgede bulunan foto muhabirlerinden 3'ünün ayağına, birinin karnına ses bombası isabet etmesi sonucu yaralandığı, onlarca kişinin ise gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

El-Aksa Televizyonu foto muhabiri Muaz Amarine, İsrail askerlerinin ses ve gaz bombalarını Beytüllahim'in kuzey girişinde attığını ve yaralanmaların bu nedenle olduğunu kaydetti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimiyle Mücadele Heyeti aktivistlerinden Munzir Amayira ise göstericilerden bazılarının Nazi dönemi tutuklu kıyafeti giyerek "İsrail hapishanelerinin Nazi hapishanelerine dönüştüğü" mesajı vermek istediğini aktardı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.