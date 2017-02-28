28.02.2017 20:32:42

Batı Şeria'da cenaze töreni

İsrail askerlerinin takibi sırasında ölen Filistinli genç, Nablus'ta toprağa verildi

İsrail askerlerinin takibi sırasında hayatını kaybeden Filistinli gencin naaşı Nablus'ta defnedildi.

Nablus'taki Rufeyda Hastanesinden alınan Rebii Nuveyci'nin naaşı kentin doğusundaki Asker Mülteci Kampı'ndaki evine getirildi.

Ailesi ve yakınlarının vedalaşmasının ardından Musab bin Umeyr Camisine getirilen naaş, kılınan cenaze namazının ardından kamptaki mezarlığa defnedildi.

Oğlunun, geçimini sağlamak için İsrail'de çalıştığını söyleyen anne Semira Nuveyci, "7 kızım, 4 oğlum var. Rebii ile kardeşleri, ailenin geçimini sağlamak için çalışıyordu." dedi.

Semira, oğlunun ölümüne ilişkin ise şunları söyledi:

"Oğlum arkadaşlarıyla işe giderken yolda İsrail askerleri onların üzerine ateş açmış. Rebii, yüksek bir yerden atlamak zorunda kalmış ve bu düşme sonucu yaşamını yitirmiş."

Rebii'nin yakınlarından Fadl Ebu Salim ise bölgedeki ekonomik durumun oldukça zor olduğunu bu nedenle Filistinli gençlerin, çalışma izni olmadan, hayatlarını riske atarak İsrail'de iş aradığını söyledi.

Salim, "Hayatının baharında bir genç, İsrail'de bunca riski neden göze alsın? İsrail, giriş-çıkışlar için bize izin belgesi vermiyor. Çokları bölgeye kaçak şekilde giriyor." diye konuştu.

Batı Şeria'da artan yoksulluk oranı nedeniyle çok sayıda Filistinli, günlük kazancını elde etmek için "yasa dışı" yollarla İsrail'e girmeye çalışıyor. İsrail makamları ise Batı Şeria'dan gelenlere güvenlik gerekçesiyle çalışma izni vermiyor.