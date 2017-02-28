28.02.2017 16:04:44

Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi

Sinop, Kastamonu ve Bartın illerini kapsayan (IFAD) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 35 milyon euro kaynak toplantısı yapıldı.

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Sinop, Kastamonu ve Bartın illerini kapsayan (IFAD) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 35 milyon euro kaynak toplantısı yapıldı.İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şahin Değirmen, Birleşmiş Milletler'den gelen yabancı misafirler, bakanlık uzmanları ve birlikler katıldı. Toplantıda açıklama yapan Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şahin Değirmen, "Türkiye için hazırlanan Sonuç Odaklı Ülke Stratejik Fırsatlar Raporu (Result-Based Country Strategic Opportunities Programme-RB-COSOP) hem Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) hem de Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edildi. Söz konusu raporda yer alan RB-COSOP döneminde yüksek kesimler için Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Kastamonu Sinop ve Bartın illerini kapsayan 'Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi' uygulanması öngörülmüştür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen ilçe bazlı gelişmişlik endeksleri dikkate alınarak dağlık alanlarda, parçalı, küçük arazilere sahip, dezavantajlı coğrafik koşullarda yaşayan üreticilerimizin değer zinciri geliştirmek, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yoluyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek gelirlerini artırmak, yaşam standartlarını yükselterek kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla Adana, Mersin ve Osmaniye illerinin dağlık kesimlerinde yaşayan üreticiler için bir kırsal kalkınma projesi uygulanacaktır. Uygulanması planlanan projenin fizibilite çalışmalarını yapmak üzere kredi kuruluşu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uzmanlarından oluşan bir misyon heyeti proje sahasında gerekli çalışmaları yapmak üzere 26 Şubat-02 Mart 2017 tarihleri arasında Kastamonu Sinop ve Bartın illerini ziyaret edecektir. Ziyaret esnasında proje bölgelerinde üreticiler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları, tarımsal sanayi kuruluşları, kamu kuruluşları ve ihtiyaç duyulan diğer kurumlarla görüşmeler yapılacak, bilgi alış verişinde bulunulacaktır. 2017 yılında fizibilite ve proje ana rapor çalışmaları tamamlanacak olan Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini kapsayan 'Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi'nin 2018'de başlatılması planlanmaktadır" dedi.