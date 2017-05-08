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Başyaver'den darbeden bir gün önce görevlendirme toplantısı
08.05.2017 18:37:02

Başyaver'den darbeden bir gün önce görevlendirme toplantısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi- İddianameye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini öğrenmek ve bu bilgiyi suikast timine iletmekle görevlendirilen eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı, darbeden bir gün önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini öğrenmek ve bu bilgiyi suikast timine iletmekle görevlendirilen eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı, darbeden bir gün önce CumhurbasÌ§kanlıgÌ†ı BasÌ§yaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldi. Yaverlere görev dağılımı yapan Yazıcı, böylelikle CumhurbasÌ§kanı Erdoğan ve BasÌ§bakan Binali Yıldırım'ın darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆnuÌˆn basÌ§ladıgÌ†ı anda bulunma ihtimallerinin oldugÌ†u tuÌˆm yerlere bizzat gitmek uÌˆzere yaverlere goÌˆrev verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre, "Yurtta Sulh Konseyi"nin belirlenen 38 uÌˆyesinden biri olan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Yazıcı darbe girişiminin planlanmasında önemli görev aldı. Darbe girişiminden bir gün önce Yazıcı, CÌ§ankaya KoÌˆsÌ§kuÌˆndeki CumhurbasÌ§kanlıgÌ†ı BasÌ§yaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldi. Yaverlere görev dağılımı yapan Yazıcı, böylelikle CumhurbasÌ§kanı Erdoğan ve BasÌ§bakan Yıldırım'ın darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆnuÌˆn basÌ§ladıgÌ†ı anda bulunma ihtimallerinin oldugÌ†u tuÌˆm yerlere bizzat gitmek uÌˆzere her birine goÌˆrev verdi.

15 Temmuz gecesi BasÌ§yaverlik binasının acÌ§ık olması emrini veren Yazıcı, astsubaylarla yaptığı görüşmede darbe girişiminin olduğu gece Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi BarısÌ§'ın verecegÌ†i emirleri kendi emri gibi kabul edilerek yerine getirilmesini söyledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak için bahane hazırladılar

Darbe girişiminin sabahı Yazıcı, BarısÌ§, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Albay Fırat AlakusÌ§ sosyal tesislerdeki kamelyada toplantı yaptı. Sonrasında Albay Muhammet Tanju Poshor'un da katıldığı toplantıda, uydu haritası cÌ§ıktıları, kagÌ†ıtlar ve evraklar üzerinden çalışma yapıldı. Toplantıda CumhurbasÌ§kanı Erdoğan'ın yerinin oÌˆgÌ†renilmesi, bulunabilecegÌ†i muhtemel yerlere bakılması, bir ekip tarafından alınması konuları ele alındı.

Toplantıda BasÌ§yaver Yazıcı'ya Marmaris'e giderek CumhurbasÌ§kanı Erdoğan'ın yerini tespit etme ve koordinatları bildirme goÌˆrevi verildi. Yazıcı da Erdoğan'ın yerini oÌˆgÌ†renebilecegÌ†ini, kendisinden sÌ§uÌˆphelenilmeyeceğini belirtti.

Yazıcı'nın egÌ†er CumhurbasÌ§kanının yerini oÌˆgÌ†renmede sıkıntı yasÌ§anırsa kendisinin CumhurbasÌ§kanı Erdoğan'ı arayarak "Genelkurmay BasÌ§kanımız aradı, size iletilmek uÌˆzere bir zarf verdi, paralel yapıyla ilgili cÌ§ok oÌˆnemli bilgiler var, sizinle onu goÌˆruÌˆsÌ§ecegÌ†im" bahanesiyle yerini oÌˆgÌ†renebilecegÌ†ini de söyledi.

Yazıcı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya gideceği maç için oraya gideceğini ifade etti. Yazıcı'nın yanına birinin verilmesini istemesi üzerine Alakuş, Yazıcı'ya koruma ve sürücülük yapmak uÌˆzere Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Yarbay Emin GuÌˆven'i goÌˆrevlendirdi.

- Konuşmaları duyulmasın diye müziğin sesini açtırdılar

Toplantının ardından Yazıcı ve BarısÌ§ makam aracıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gitti.

Yolda giderken otomobili kullanan askere muÌˆzigÌ†in sesini açması emredildi. Böylece konuşulanların duyulmasının önüne geçildi. Yazıcı ve Barış yarım saat kaldıkları Genelkurmay Başkanlığı Karargahından tekrar Muhafız Alay Komutanlığına döndü.

Yazıcı, daha sonra kendisine tahsisli araçla Yarbay Emin ile Antalya'ya doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini öğrenebilmek için telefon görüşmeleri yapan, mesajlar yazan Yazıcı'ya Afyonkarahisar'a ulaştıklarında telefonlar gelmeye başladı. Darbe girişiminin olabileceği, uçakların alçak uçuş yapmaya başladığına yönelik telefonlara Yazıcı, şüpheleri çekmemek için "Tatbikat olabileceği" karşılığını verdi.

- Otel bilgisini suikastı yapacak ekibe verdi

Görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da olmadığını öğrenen Yazıcı, İzmir'deki CÌ§igÌ†li Ana Jet UÌˆs KomutanlıgÌ†ına gitti. Geceyi burada geçiren Yazıcı, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından saat 10.00'da komutanlıktan ayrıldı, Ankara'ya döndü.

MugÌ†la AgÌ†ır Ceza Mahkemesine "CumhurbasÌ§kanına suikast sucÌ§una yardım etme" sucÌ§undan açılan kamu davasındaki iddianameye goÌˆre de Yazıcı, CumhurbasÌ§kanı Erdoğan'ın Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'de kaldıgÌ†ı bilgisine ulasÌ§tı. Bunun üzerine Erdoğan'a suikast eylemini gercÌ§eklesÌ§tirecek ekibin hazırlık yaptıgÌ†ı IÌ‡zmir'deki CÌ§igÌ†li 2. Ana Jet UÌˆs KomutanlıgÌ†ına giden Yazıcı, burada suikast ekibini yoÌˆneten TugÌ†general GoÌˆkhan SÌ§ahin SoÌˆnmezatesÌ§ ile goÌˆruÌˆsÌ§erek CumhurbasÌ§kanı Erdoğan'ın kaldıgÌ†ı otelin bilgisini verdi. Verilen bu bilgi uÌˆzerine ekibin hedef boÌˆlge ve planlamalarını degÌ†isÌ§tirdikleri, verilen bilginin Akıncı UÌˆssuÌˆ'nden teyidi alındıktan sonra ekip suikast icÌ§in harekete gecÌ§ti.

- Açık hat verilmiş

Darbe tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆ sırasında kullanılmak uÌˆzere FETÖ'nün sivil uÌˆyelerinden Ali Irmak'ın temin ettiği "acÌ§ık hat"lardan biri de Yazıcı'ya verildi. Yazıcı, bu hattan çok sayıda konuşma yaptı. HTS analiz raporlarına göre, Yazıcı, FETÖ üyesi bazı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KOM Daire BasÌ§kanlıgÌ†ı veri tabanında yapılan arasÌ§tırmaya göre de Yazıcı'nın kardeşlerinin Bank Asya'da hesapları bulunuyor.

Yazıcı'nın ikametgahındaki aramada ise besÌ§ sayfa el yazısıyla yazılmış belge ele geçirildi. Belgelerde CumhurbasÌ§kanı Erdoğan ile bazı bakanlar, uÌˆst duÌˆzey kamu goÌˆrevlileri ile onların yakınlarına ilisÌ§kin kisÌ§isel verilerin yer aldığı tespit edildi.


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