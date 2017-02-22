22.02.2017 17:39:23

Baştan aşağı yenilenen Yeşiltepe 1 Nolu Saha önümüzdeki günlerde açılacak

Malatya'da amatör müsabakaların adeta kalbi konumundaki Yeşiltepe 1 Nolu Saha hizmete gireceği günü bekliyor. Tepeden tırnağa yenilenen tesis, çift tribünlü modern bir futbol stadı haline getirildi. Zemin, tribün, tel örgü ve ışıklandırma sistemiyle sil baştan yenilenen sahayı önümüzdeki günlerde müteahhit firma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edecek. Kale direkleri, yedek kulübesi ve elektronik skorboard montajıyla birlikte tamamen kullanıma hazır hale gelecek tesis, Mart ayın

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Malatya'da amatör müsabakaların adeta kalbi konumundaki Yeşiltepe 1 Nolu Saha hizmete gireceği günü bekliyor. Tepeden tırnağa yenilenen tesis, çift tribünlü modern bir futbol stadı haline getirildi. Zemin, tribün, tel örgü ve ışıklandırma sistemiyle sil baştan yenilenen sahayı önümüzdeki günlerde müteahhit firma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edecek. Kale direkleri, yedek kulübesi ve elektronik skorboard montajıyla birlikte tamamen kullanıma hazır hale gelecek tesis, Mart ayının ikinci haftasında hizmete girecek. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde normal sezona yetişmese de Play-Off müsabakalarının yeni sahada oynanabileceği belirtildi."Yaklaşık 2 milyona mal oldu"Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, "Burası bize yaklaşık 2 milyona mal oldu. Zorunlu bir tesis ihtiyacımızı karşılarken, neredeyse sıfırdan inşa ettik. Çim zemin için star 2 belgesi aldık. 3. Lig maçları bile burada oynanacak " dedi.