10.05.2017 20:56:28

Başsavcının makam aracına kamyon çarptı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı.

İHA'nın haberine göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde olduğu makam aracına Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi 7045 Sokak'ta bir kamyon çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada, Başsavcı Alper ve şoförü ölürken ismi öğrenilemeyen korumasının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, Denizli Valisi'nin de olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ TESLİM OLDU

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförünün teslim olduğu öğrenildi. Alkol muayenesi yapılan şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

VALİLİKTEN KAZA AÇIKLAMASI

Denizli Valiliği, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kazanın saat 08.30'da Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı'nda meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Kazada Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve makam aracı sürücüsü Muzaffer Akşehirli, olay yerinde şehit oldu, koruma polis memuru Ramazan Uğur ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın, kavşağa yaklaşan kamyonun 'Dur' levhasına riayet etmeyerek, yola çıkması neticesi meydana geldiği anlaşılmıştır" denildi.

Kazadan sonra kamyon şoförünün gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Kıymetli bir devlet adamını ve değerli bir hukuk insanını elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Milletimizin, Denizlimizin ve yargı camiasının başı sağolsun. Kazada şehit olan Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm yargı mensuplarına başsağlığı, ağır yaralanan koruma polis memuru Ramazan Uğur'a ise acil şifalar dileriz."

DENİZLİ'DE DARBEYİ DURDURMUŞTU

DHA'nın haberine göre; Hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, 15 Temmuz günü Denizli'de darbeyi durduran isimlerden olduğu ortaya çıktı. Alper'in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli'deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi.