31.07.2017 21:09:51

Başsavcılıkdan emniyet müdürünün intiharına ilişkin açıklama

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasında intihar etmesine ilişkin adli yönden önem arz eden herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını açıkladı.



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasında intihar etmesine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 31/07/2017 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'ndaki makam odasında saat 10.40'da ölü vaziyette bulunması olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza olayın saat 10.57'de ihbar edilmesi üzerine derhal nöbetçi cumhuriyet savcısı ile olay mahaline gidilmiş, olay yerinin güvenliği sağlanmış, olayın tahkiki için acil ve gerekli önlemler alınmıştır. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasındaki koltuğunda oturur vaziyette olduğu, başında ateşli silah yarası ve koltuğunun yanında zeminde beylik tabancası olduğu görülmüştür. Müdür Hakan Çalışkan'ın 31/07/2017 saat 01.10 civarında istirahat etmek üzere makam odasına geçtiği, saat 10.30 civarlarında özel kalem personeli tarafından önce telefon ile arandığı, telefonlara cevap vermemesi üzerine makam odasına girildiği, hareketsiz ve başından yaralı olduğunun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği, ex olduğu anlaşılınca sıralı amirlere ve başsavcılığımıza haber verildiği tespit ve müşahede edilmiştir" denildi.



Olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte olay mahallinde gerekli delil tespitleri ve incelemeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Adli yönden önem arz eden herhangi bir şüpheli duruma rastlanmamış, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve adli tıp doktoru ile adli muayene işlemleri icra edilmiş ve cenazesi sistematik otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak başlatılan adli soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Silivri halkına, mesai arkadaşlarına ve kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.



