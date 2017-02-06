06.02.2017 17:36:14

Başsavcı Mustafa Ercan'a veda yemeği düzenlendi

HSYK kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mustafa Ercan onuruna veda yemeği düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

HSYK kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mustafa Ercan onuruna veda yemeği düzenlendi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı iken HSYK kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mustafa Ercan onuruna veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Eşi Aylin Coş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, Baro Başkanı Zafer Kazan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, İl Jandarma Komutanı Emin Dursun, Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, adliye çalışanları ve davetliler katıldı. 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün giriştiği darbe teşebbüsünün bastırılmasında başsavcı Mustafa Ercan'ın çok büyük gayreti olduğunu ifade eden Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, "Anayasal düzeni yıkmaya kalkışan hain darbecilere karşı Türkiye'de ilk hukuki işlemleri, soruşturmaları başlatan illerden biri Sakarya oldu. Bunda Sayın Başsavcımızın, Başsavcı Vekilimizin ve onlarla beraber çalışan bütün Adliyemizin büyük emeği var. Sakarya olarak darbe girişiminin ilk anlarından itibaren kesin tavır orta koyan, devletin ve hukukun yanında yer alan Başsavcımızı, üstün vazife anlayışı, kararlı duruşu ve kıymetli hukukçu kimliğiyle hatırlayacağız ve unutmayacağız, çok iyi bir dost kazandık. İlimizden ayrılarak atandığı Mersin ilinde de teslim aldığı hizmet bayrağını daha yükseklere ulaştıracağına ve orada da çok önemli hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Allah yolunu açık eylesin" dedi.Konuşmaların sonrasında Başsavcı Mustafa Ercan'a plaket taktim edildi.