15.07.2017 18:12:18

Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ikinci tur güreşleri tamamlandı.

Geçen yılın şampiyonu Başpehlivan Recep Kara, ikinci turdaki rakibi Sermest Bulut'a karşı galip gelerek iddiasını sürdürdü. Başpehlivanlardan Ali Gürbüz ise Serhat Gökmen'i ikinci turda geçerek bir üst tura adını yazdırdı.



Kırkpınar'ın favori isimlerinden Mehmet Yeşil Yeşil de İsmail Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban'ı puanlamada geçerek 3'üncü tura yükseldi. Kırkpınar'ın bir diğer favori isimlerinden Orhan Okulu da rakibi Arif Akın'ı, Fatih Atlı ise İsmail Koç'u, Serhat Balcı da Recep Taslak'ı mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.



Başpehlivanlık güreşlerinde ilk turda genel olarak kürsüye çıkmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını devam ettirdi.