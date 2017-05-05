06.05.2017 13:24:26

Başpehlivanlardan Başkan Yavaş'a ziyaret

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde 4'üncüsü düzenlenecek olan yağlı güreşleri öncesi başpehlivanlar Ekrem Yavuz ve Gökhan Arıcı, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde 4'üncüsü düzenlenecek olan yağlı güreşleri öncesi başpehlivanlar Ekrem Yavuz ve Gökhan Arıcı, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş'ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yavaş, "Kulübümüz güreşçisi Ali Kazım Yavuz, güreş ağamız Cengizhan Örs ve başpehlivanlarımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceğimiz yağlı güreşlerimize yıldan yıla ilgi artmaktadır. Bunda katkısı olan herkese teşekkür ederim. 26 Mayıs Cuma günü güreşlerimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.