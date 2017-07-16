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Başpehlivanlar çeyrek finalde mücadele edecek
16.07.2017 09:28:37

Başpehlivanlar çeyrek finalde mücadele edecek

Edirne Sarayiçi Er Meydanında başpehlivanlar, 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale çıkacak.

Üçüncü turda rakiplerini yenen Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz ve İsmail Balaban, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Salih Erinç, çeyrek finale yükseldi. Favori isimlerden gösterilen geçen yılın şampiyonu Recep Kara ile Mehmet Yeşil Yeşil, 3'ncü turda rakiplerine yenilerek altın kemere veda eden isimler oldu.

Başpehlivanlık çeyrek final güreşleri, saat 13.00'da başlayacak.


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