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14.02.2017 14:19:49
Başörtülü kıza saldıran kadına tutuklama talebi
Maltepe'de minibüste başörtülü genç kıza saldıran A
Maltepe'de minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K., 5 ayrı suçtan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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