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Başörtülü genç kıza saldırı iddiası
16.02.2017 14:33:33

Başörtülü genç kıza saldırı iddiası

İstanbul'da bir minibüste 16 yaşındaki başörtülü kıza yapılan saldırıyı değerlendiren AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, 'Bu saldırının tamamen hastalıklı bir zihniyetten kaynaklandığını düşünüyorum' dedi.

İstanbul'da bir minibüste 16 yaşındaki başörtülü kıza yapılan saldırıyı değerlendiren AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, "Bu saldırının tamamen hastalıklı bir zihniyetten kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, yerel bir televizyon kanalındaki programda İstanbul'un Maltepe ilçesinde liseli kıza yapılan saldırıyı değerlendirdi. Yaşanan olaya iki açıdan bakmak gerektiğini ifade eden Oğuzhan, "Olaya birincisi şiddet açısından ikincisi ise özel hayata müdahale açısından bakmak lazım. Ben, bu saldırının tamamen hastalıklı bir zihniyetten kaynaklandığını düşünüyorum, bu zihniyetin terk edilmesi lazım. Aklı başında hiçbir insanın başka bir insanın giyim kuşamına saygı duymaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kadına şiddet maalesef evrensel bir problem, çözümü de kanunlarla olacak. Ben sadece kanunların çözüm olduğuna da inanmıyorum, bunun daha çok toplumdaki zihinsel dönüşümle olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini kaydeden Oğuzhan, "Türkiye gibi özgür bir ülkede herkesin istediği gibi giyinebilmesi lazım. Aslında bu konuları artık konuşmuyor olmamız da gerekli. Çünkü biz millet olarak 15 Temmuz gibi bir süreç yaşadık, bazı badireler atlattık. Zaten şu anda kimsenin kılık kıyafetine karışılmayacağını anayasa güvence altına almış durumda. Herkesin olaya bu şekilde bakması lazım, yaşanan olayı kınıyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Maltepe'de 13 Şubat tarihinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., bindiği minibüste bir kadın yolcunun saldırısına uğramış, genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, 'Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın' diye bağırmıştı.
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