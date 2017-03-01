SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Başladığım yere dönmek beni çok mutlu ederdi'
01.03.2017 19:28:35

'Başladığım yere dönmek beni çok mutlu ederdi'

Bursaspor'un kaptanı Batalla:'Bugün bir yere gidecek olursam ya da bunu seçebilecek durumda olursam, bu başladığım yer olacak'- 'Türk Milli Takımı'nda oynamak için açıkçası gerçek fırsatım hiçbir zaman olmadı. Olsaydı bile gerçekten Türkiye'de doğmuş birinden bu mutluluğu almak istemezdim'

Bursaspor'un takım kaptanı Pablo Martin Batalla, "Bugün bir yere gidecek olursam ya da bunu seçebilecek durumda olursam, bu başladığım yer olacak." dedi.

Uludağ Üniversitesindeki "Kariyer Fuarı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katılan Batalla, moderatör Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zincirkıran ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin "Bursaspor dışında başka bir kulüpte oynamak isteseydiniz hangi kulübü tercih ederdiniz?" sorusuna deneyimli oyuncu, şu yanıtı verdi:

"Açıkçası ben değil bütün futbolcuların istediği ve hissettiği şöyle bir şey vardır, profesyonel olmak ama içinde amatör ruhu barındırabilmek. Kariyerimde bugün geldiğim nokta itibarıyla 'Nereye gitmek ve hangi kulüpte oynamak mutlu eder' diye sorarsanız, başladığım yere dönmek beni çok mutlu ederdi. Arjantin'de altyapıda ilk günlerimi yaşadığım, 5-10 yaş arasında oynadığım kulübüme geri gidebilirsem gerçekten çok büyük mutluluk hissedeceğim. Bugün bir yere gidecek olursam ya da bunu seçebilecek durumda olursam bu başladığım yer olacak."

Bursaspor ile ilgili duygularını aktaran Batalla, "Bir futbolcunun isminin kulübün ismiyle bütünleşmesi nadir olur. Ben bunları Bursaspor'da yaşadım. Bursaspor ismini duyduğumda hissettiğim duygu aidiyet." ifadelerini kullandı.

Batalla, Bursaspor taraftarlarının maçlardan önce kendisine yönelik tezahüratları konusunda "Bursaspor taraftarına karşı barındırdığım hisleri açıklamak çok zor. Bu tarz duyguları futbolcular olarak biz kendi aramızda konuşuruz. Futbolu bıraktığınızda bu duyguları özlersiniz. Anlık gelişen duygulardan biri. Mutlaka güzel duygular ama o anda hazırlandığınız ve oynamanız gereken bir maç olduğunu hatırlamaya çalışıyorsunuz." diye konuştu.

Arjantinli oyuncu, gelecekte antrenörlüğü düşünüp düşünmediğiyle ilgili olarak, mutlaka futbolun içinde bulunacağını ancak şu an için antrenörlüğü hayal etmediğini kaydetti.

Bir öğrencinin, "Bir Arjantinli olarak Maradona mı yoksa Messi mi daha iyi?" sorusuna Batalla, "Bu şu ana kadar sorulan soruların en zoruydu. Benim geldiğim jenerasyon çocukken sokakta Diego'nun ismiyle oynardı. Diego'yu severken Messi gibi birinin çıkmasını hayal etmiyor ve önüne geçmesini istemiyorduk. Arjantinli olmalarından dolayı çok şanslıyız. Ben onların ikisini karşılaştırmayı uzun süre önce bıraktım." yanıtını verdi.


- "Bir ülkenin milli takımında o ülkenin gerçek vatandaşları oynamalı"


Pablo Martin Batalla, Türk Milli Takımı formasını giymek isteyip istemeyeceği yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Bir ülkenin milli takımında o ülkenin gerçek vatandaşları oynamalı. Bunu da şuradan yola çıkarak hesapladım. Ben bir kez Arjantin 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giymiştim. Dolayısıyla o mutluluğu hissettim ve duyguyu yaşamıştım. Türk Milli Takımı'nda oynamak için de açıkçası gerçek fırsatım hiçbir zaman olmadı. Olsaydı bile bu mutluluğu Türkiye'de doğmuş birinden almak istemezdim."


- "Bu sezonki kalitemiz, yukarılara oynamak için yeterli değil"


Takımının bu sezon gösterdiği performansla ilgili soruları yanıtlayan Batalla, "Bu sezonki kalitemiz, yukarılara oynamak için yeterli değil. Takımın kaptanı olarak söylemeyelim ki takımda yapabileceğinden biraz az çalışan oyuncu yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bunun sözünü verebilirim. Haziran geldiğinde herkes önüne şapkasını koyacaktır. Değişiklik gerekiyorsa yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada program sırasında soru sormak için söz alan bir kişinin "Batalla bizde ölene kadar oynasın, tabutunu biz taşırız." diye bağırması deneyimli oyuncu ve salondakileri güldürdü.

Söyleşi sonunda öğrenciler, Pablo Martin Batalla ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


    YORUM YAZ
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Kürtler referandumda “evet” mi diyecekler, yoksa “hayır” mı? 1
İstanbul’dan sis manzaraları
Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının bir önemi kalmadı
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan
Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bayrakdar, 'Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı.' dedi.
01.03.2017 19:43:00
iPhone ve iPad'lere özel 256 GB flaş disk üretildi
iPhone ve iPad'lere özel 256 GB flaş disk üretildi
SanDisk, iOS için geliştirdiği flaş sürücü ailesinin kapasitesini 256 GB Flash Drive ile genişletti
01.03.2017 19:37:29
Etna Yanardağı yeniden aktif
Etna Yanardağı yeniden aktif
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna yeniden lav püskürttü.
01.03.2017 19:23:30
Balık fiyatları 25 liradan 5-7 liraya indi
Balık fiyatları 25 liradan 5-7 liraya indi
Samsun'da kilogramı 25 liraya kadar çıkan balıkların fiyatı, balıkçıların bol miktarda avlanmasıyla 5 ve 7 liraya kadar düştü.
01.03.2017 18:45:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'dan özel uçak 'TUR' ile Türkiye'ye hareket etti.
01.03.2017 18:08:53
Milletvekili reklam için kendini kaçırttı
Milletvekili reklam için kendini kaçırttı
Milletvekili Honçarenko'un kaçırıldığına dair haberlerin, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından organize edilen bir şov olduğu ortaya çıktı.
01.03.2017 17:44:55
Osmanlıspor lige döndü
Osmanlıspor lige döndü
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenen Osmanlıspor, lige döndü.
01.03.2017 17:39:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi.
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi.
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Hollande konuşurken polisin silahı ateş aldı
Hollande konuşurken polisin silahı ateş aldı
Rusya ve Çin Esed kararını veto etti!
Rusya ve Çin Esed kararını veto etti!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları