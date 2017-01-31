31.01.2017 13:50:01

Basketbolda Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Basketbolda 15-19 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek İntegral Forex Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı.

AA'nın haberine göre, İntegral Forex Türkiye Kupası için gerçekleştirilen kura çekiminde Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan ile Banvit ve Yeşilgiresun Belediyespor ile Pınar Karşıyaka eşleşti.

Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF'nin yönetim kurulu üyeleri ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk 15 haftayı ilk 8'de bitirerek Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan takımların temsilcileri katıldı.

850 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Düzenlenen törende açıklamada bulunan Ömer Onan, Türkiye Kupası'nda bu sezon 850 bin lira ödül dağıtılacağını belirterek, "Geçen sezon 400 bin lira ödül dağıtılmıştı. Bu sezon, 650 bin lira ödül dağıtalım istedik. Bunu başkanımıza sunduğumuzda kendisi bir jest daha yaptı ve rakamı 850 bin liraya yükseltti. Katılan 8 takımımız, maçlar oynanmadan ellişer bin lira alacak. Yarı finale çıkan 4 takım ellişer, final oynayan iki takım yetmiş beşer bin lira alacak. Şampiyon takımımız da ekstra 100 bin lira ödülün sahibi olacak. Maçların heyecanlı geçmesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Ömer Onan ve kupanın isim sponsoru Ulukartal Holding'in yönetim kurulu başkanı Cenk Ulukartal, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.

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