10.05.2017 23:09:24

Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic:'Bence maç birinci çeyrek sonunda bitti ve ondan sonraki süreç, bizim iyi basketbol oynamaya çalışmamızla geçti'- Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic:'Çok iyi bir oyun oynadığımıza inanıyorum ama bu kesinlikle Anadolu Efes'in normal tablosu değil'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe'ye 96-57 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, çok kötü bir oyun sergileyerek mağlubiyeti hak ettiklerini ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, lacivert-beyazlı taraftarlardan sergiledikleri kötü oyun sebebiyle özür dileyerek, "Bence maç birinci çeyrek sonunda bitti ve ondan sonraki süreç, bizim iyi basketbol oynamaya çalışmamızla geçti. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi basketbol oynadılar ve çok iyi durumdalar. Muhtemelen Olympiakos serisinden sonra konsantrasyonumuz bozuldu ancak bu, maçı oynayamamamıza bahane olamaz." diye konuştu.

Anadolu Efesli basketbolcu Doğuş Balbay ise sezon başından beri en kötü maçlarını oynadıklarını ve bunun utanç verici bir durum olduğunu aktardı.





- Fenerbahçe cephesi





Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, maça çok iyi başladıklarını ve sahayı iyi kullandıklarını söyledi.

Obradovic, savunmada çok etkili oynadıklarını belirterek, "Normalde Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan bir müsabakada ilk çeyrek sonunda sonuç böyle olmuyor. Aynı şekilde maçın sonu da normal değil. Çok iyi bir oyun oynadığımıza inanıyorum ama bu kesinlikle Anadolu Efes'in normal tablosu değil. Olympiakos'a karşı çok zor bir seri oynadılar. Birkaç gün önce de Galatasaray'a karşı oynadılar. Psikolojik ve fiziksel olarak oyuncular için çok zordu. Anadolu Efes'in çok kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Play-off'larda farklı bir tabloyla karşılaşacaklarına emin olduğunu dile getiren Obradovic, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Birinciliği garantilemiş olduk. Şu ana kadar çok güzel basketbol oynadık ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Son maçımızın ardından Dörtlü Final hazırlıklarımız başlayacak. En büyük dileğim, sakatlık olmadan, tam takım şeklinde antrenmanlara devam edebilmek."

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu da ligde normal sezonu ilk sırada bitirmeleri açısından çok önemli bir maç oynadıklarını ve mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.