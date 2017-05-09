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Basketbolda maçın ardından
09.05.2017 21:43:16

Basketbolda maçın ardından

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Kalaycıoğlu:'Play-off final serisine yakışır bir maç oldu'- Fenerbahçe Başantrenörü Okul:'Seri daha bitmedi'

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi 73-67 yenerek seride 2-0 öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, sergilenen mücadeleyi övdü.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zafer Kalaycıoğlu, "Play-off final serisine yakışır bir maç oldu." dedi.

İki takımın da üst düzey mücadele ortaya koyduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "FIBA Avrupa Ligi'nde final oynamış ve FIBA Avrupa Kupası'nı kazanmış iki takımın mücadelesiydi ve ancak bu kadar üst düzeyde oynanabilirdi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Seride durum 2-0 oldu ve şimdi avantajdan bahsedebiliriz. Bu, çok önemli bir avantaj ve inşallah bundan sonraki maçı da kazanıp, seriyi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Gizem Başaran ise ev sahibi oldukları 2 maçı da kazanarak çok önemli bir noktaya geldiklerini aktarıp, "İnşallah gelecek maçı da kazanacağız. Seriyi 3-0 bitirip, şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.


- Fenerbahçe cephesi


Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, seride 2-0 geriye düşmelerine karşın hedeflerinden kopmadıklarını kaydetti.

Okul, "Daha seri bitmedi ve şimdi evimize gidiyoruz. Aradaki farkı göstermek için takım olarak uğraşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Maçın özellikle ilk bölümünde çok kötü savunma yaptıklarını aktaran Okul, şunları söyledi:

"Rakip, o bölümde istekli ve arzuluydu. Bunu kırmak için ilk yarının sonunda iyi işler yaptık ve fark 7 sayıya indi. İkinci yarıda oyuna döndük ama skoru tutmakta sıkıntı yaşadık. Fazla acele ettik. Rakip de hemen cezaları kesti. Beklenti içinde olduğumuz oyuncular var. Sahada bu gerçekleşmeyince skor sıkıntısı yaşıyoruz. Maçlarda 90 sayının altına nadir iniyorduk. Finalde daha sert savunmalar olabilir ama bu kadar aşağı düşmememiz gerekiyordu."

Fenerbahçeli oyuncu Esra Ural ise maç kazanmaya çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Galip gelmeliydik ama kaybettik. Ancak her şey bitmedi. Şimdi kendi evimizde oynayacağız. O maçları kazanıp, seriyi eşitleyeceğimize ve sonrasında da şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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