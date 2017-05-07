07.05.2017 20:16:16

Basketbolda maçın ardından

Galatasaray Odeabank Yardımcı Antrenörü Sekizkök: 'Son bir dakikada yaptığımız hatalar, maçı kaybetmemize neden oldu'- Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic: 'Kazandığımız için mutluyuz ancak değiştirmemiz gereken birçok şey var'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes'e 70-69 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın yardımcı antrenörü Yakup Sekizkök, son dakika içinde yaptıkları hataların karşılaşmayı kaybetmelerine neden olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'a verdiği 3 maç men cezası nedeniyle müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Yakup Sekizkök katıldı.

Rakipleri karşısında istedikleri savunmayı son dakikaya kadar planladıkları gibi yaptıklarını anlatan Sekizkök, şunları kaydetti:

"Son bir dakikada yaptığımız hatalar, maçı kaybetmemize neden oldu. Anadolu Efes gibi hücum gücü yüksek bir takımı 70 sayıda tutmak önemli bir iş. Kendi sahamızda maç kazanmak için 70'in üzerinde sayı bulmalıyız. İstediğimiz hücum organizasyonunu sağlayamadığımız için maçı kaybettik. Biraz daha dikkatli olsaydık maçı kazanabilirdik."

Sarı-kırmızılıların genç basketbolcusu Ege Arar, rakipleri karşısında çok fazla eksikle mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Buna karşın takım olarak çok iyi mücadele verdik." ifadesini kullandı.





- Anadolu Efes cephesi





Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, önemli bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Perasovic, Galatasaray Odeabank'ın çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "İki takım için de önemli bir maçtı. Bizim için daha önemliydi. Galatasaray Odeabank, birebirde bizi her zaman geçti. Maç boyunca hücumda sorun yaşadık. Rahat sayı bulamadık. Kazandığımız için mutluyuz ancak değiştirmemiz gereken birçok şey var. Play-off'lara da bu değişiklikleri yaparak girmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efesli basketbolcu Jayson Granger ise çok kötü mücadele ettiklerini kaydederek, "Şansımız iyi gitti, sonunda kazandık. Bu şekilde devam edemeyiz. Sezon boyunca nasıl oynadıysak kalan maçlarımızı da böyle tamamlamalıyız." diye konuştu.