06.05.2017 23:28:20

Basketbolda maçın ardından

Best Balıkesir Başantrenörü Demir: 'Geldiğimiz noktadan kulüp olarak memnun değiliz. Kalbimizin yarısı kırık'- Pınar Karşıyaka Başantrenörü Markovic: 'Son maçımızı kendi sahamızda oynayacağız. Play-off'a kalmak için önemli bir müsabaka. Oyuncularıma güveniyorum'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 101-99 mağlup etmesine rağmen ligden düşmesi kesinleşen Best Balıkesir'in başantrenörü Hakan Demir, 'Geldiğimiz noktadan kulüp olarak memnun değiliz. Kalbimizin yarısı kırık." dedi.

Demir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk yarısında oynanan Muratbey Uşak maçında yaşananların ligin kaderini etkilediğini savundu.

Ligde bir maçın, birçok olumsuzluğa neden olduğunu kaydeden Demir, 'O gün yapılan hatalar, sezonun genelinde de aleyhimize yayıldı. Bugün maçı nasıl kazandığımız ortada. Geldiğimiz noktadan kulüp olarak memnun değiliz. Kalbimizin yarısı kırık. Kulüpler kısa sürede oluşan şeyler değil. Emekle buralara geliyorlar. Best Balıkesir'in burada olmasında herkesin emeği var. Bugün geldiğimiz noktada bir galibiyet kaderimizi tayin ediyor. Herkesin bu durumdan ders çıkarması gerekiyor.' diye konuştu.





- Pınar Karşıyaka cephesi





Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, maçta geriden gelen ve cesaretlenen Best Balıkesir'in karşılaşmayı kazandığını dile getirdi.

Best Balıkesir'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Markovic, "Başından itibaren hücuma dönük bir maç oldu, kolay sayılar attık. Belki bu, bize savunma tarafını unutturdu. 16-17 farkla öne geçtik, buralarda maçı koparmamız gerekiyordu. Yapamadık ve adım adım geri geldiler, sonra cesaretlendiler ve maçı kazandılar. Son maçımızı kendi sahamızda oynayacağız. Play-off'a kalmak için önemli bir müsabaka. Oyuncularıma güveniyorum, kazanmak için oynayacağız.' ifadelerini kullandı.