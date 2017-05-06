06.05.2017 21:47:35

Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic:'Bu akşam çok iyi bir maç oynadığımıza inanıyorum'- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Sarıca:'Maç boyunca basit hatalar yaptık. Böyle olunca Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak çok kolay değil'

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında 93-76 kazandıkları Beşiktaş Sompo Japan maçında iyi oynadıklarını söyledi.

Ülker Sports Arena'da yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Çok önemli bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Son zamanlarda oynadığımız iyi basketbolu devam ettirmek istiyorduk. Bu akşam çok iyi bir maç oynadığımıza inanıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara da oluşturdukları atmosferden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise yaptıkları basit hataların maçı kaybetmede baş etken olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem Dörtlü Final hem de bugünkü galibiyetlerinden ötürü Fenerbahçe'yi kutluyorum. Maçın başında belli bir direncimiz vardı. Özellikle ölü toplarda geride kalmamızdan dolayı maç boyunca basit hatalar yaptık. Böyle olunca Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak çok kolay değil. Fenerbahçe, Türkiye'deki devamlılık açısından en avantajlı, en oturmuş ve ne yaptığını bilen takım. Rakibimize yüksek isabetli atışlar verdik. İkinci yarı belli dönemlerde farkı makul sayılara indirdik ama yaptığımız hatalar ve ribauntta geri kalışımız yenilmemizin sebebi oldu."

Ligde son maçı oynadıktan sonra play-off'a hazırlanacaklarını aktaran Sarıca, "Ligin son haftasına girilirken hala ikincilik şansı olan bir takımız. Ligi 2, 3 veya 4. sırada bitireceğiz. Bunun devamını getirmeye çalışacağız. Kadromuz belli. Çok kapasitesi yüksek, alternatifi fazla bir kadro değil ama elinden gelenin en fazlasını yaparak, bence ligin en başarılı takımlarından bir tanesiyiz." ifadelerini kullandı.