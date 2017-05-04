05.05.2017 00:00:26

Basketbolda maçın ardından

Muratbey Uşak Başantrenörü Bulkaz:'Eksik oyuncularımıza rağmen takımım bugün iyi mücadele etti'- Banvit Başantrenörü Filipovski:'Bu galibiyet ile beraber lig beşinciliğini garantiye aldığımız için mutluyuz'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Banvit'e 103-86 mağlup olan Muratbey Uşak'ta başantrenör Ozan Bulkaz, sahadan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında eksik oyunculara rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulkaz, ligde kalan iki karşılaşmada sonuna kadar mücadeleci bir takım olarak sahaya çıkacaklarını aktardı.

Basketbolun Uşak için bir kültür haline geldiğini belirten Bulkaz, "Öncelikle sezonun bitmesine üç hafta kala tribünleri dolduran seyircimize teşekkür ediyorum. Eksik oyuncularımıza rağmen takımım bugün iyi mücadele etti ve maça ortak oldu. Banvit'i tebrik ediyorum. Kalan iki maçı en iyi şekilde oynayıp önümüzdeki sezon, bu yıldan ders alarak sezona erken başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Banvit cephesi





Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski karşılaşmada iyi oynayarak, galip geldiklerini belirtti.

Filipovski, aldıkları galibiyet ile ligde beşinciliği garantilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"FIBA Şampiyonlar Ligi maçının ardından, ligde mücadele etmek kolay olmuyor. Muratbey Uşak karşılaşmasının kolay olmayacağını biliyordum. Oyuncularımın tamamı profesyonelliklerini ortaya koydular ve kazanan taraf biz olduk. İki gün sonra bir maçımız daha var, bu sürede kendimize gelmemiz gerekiyor. Bu galibiyet ile beraber lig beşinciliğini garantiye aldığımız için mutluyuz."