04.05.2017 23:50:29

Basketbolda maçın ardından

Galatasaray Kadın Takımı Başantrenörü Maljkovic:'Sezon başında herkes ligde kalmamızın bile zor olacağını söylüyordu. Ancak çok iyi başladık ve bizden güçlü takımları yendik'- Fenerbahçe Kadın Takımı Başantrenörü Okul:'Agresif savunmaya karşı yaptığımız dirençli hücumlarla istediğimizi aldık'

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe'ye 77-63 yenilerek, seriyi 3-0 kaybeden Galatasaray'ın başantrenörü Marina Maljkovic, iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Maljkovic, yarı finalde maç kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Bu seride Fenerbahçe'ye karşı maç kazanamadığımız için üzgünüz. Galatasaray'ın gelecek sezon FIBA Avrupa Ligi'nde yer alacak olması önemliydi. Bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kadrosunda bu sezon çok sayıda genç oyuncunun olduğunu vurgulayan Maljkovic, "Bunlar, Türkiye kadın basketbolunun geleceği. Şimdi de genç milli takımlarda yer alacaklar. Sezon başında herkes ligde kalmamızın bile zor olacağını söylüyordu. Ancak çok iyi başladık ve bizden güçlü takımları yendik. Bu takımla çalıştığım için çok mutluyum. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Taraftarlarla da çok güzel bir bağımız var. Maçtan sonra da bunu gördünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın kaptanı Işıl Alben ise sarı-kırmızılı takımda yer almanın gururunu yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Başta Marina Maljkovic olmak üzere bu takımla çalıştığım için mutluyum. Bakıldığında hem Avrupa Kupası hem de ligde başarılı bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki sezonlarda, daha önce yaşadığımız başarıları elde edeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe de iyi oynayarak kazandı, onları tebrik ediyorum."





- Okul: "Bizim için önemli olan kazanmaktı"





Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul ise maça iyi başlayamadıklarını vurgulayarak, "Rakip sahada maçın çok rahat geçmeyeceğini biliyorduk. İlk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İlk çeyreği geride bitirdik ama ikinci çeyrekte toparlanarak, soyunma odasına önde gittik. Bizim için önemli olan kazanmaktı. Bunu oyuncular sahaya yansıttı. Agresif savunmaya karşı yaptığımız dirençli hücumlarla istediğimizi aldık." şeklinde görüş belirtti.

Finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile eşleştiklerini hatırlatan Okul, "Böyle bir eşleşme bekleniyordu. İki maçı rakip salonda oynamamız bizim için dezavantaj gözükse de biz yıllarca Caferağa Spor Salonu'nda maçlarımızı oynadık." ifadelerini kullandı.