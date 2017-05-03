04.05.2017 00:12:38

Basketbolda maçın ardından

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Blatt:'THY Avrupa Ligi'nin dönüşünde, içinden geçmeniz gereken fiziksel ve zihinsel bir süreç vardır'- Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ataman:'Federasyona gelen baskıyla bu maçı pazardan daha sonra çarşambaya alıyorsanız ve maçı yönergelere aykırı şekilde oynatıyorsanız, bu işte bizim hazmedemeyeceğimiz, camiamızı korumamız gereken durumlar vardır. Onun için ma

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının erteleme maçında sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-69 yenen Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, THY Avrupa Ligi'nin dönüşünde oynanan maçın zorluğuna dikkati çekerek, "İlk maç her zaman zordur. THY Avrupa Ligi'nin dönüşünde, içinden geçmeniz gereken fiziksel ve zihinsel bir süreç vardır. Biz de cuma gününden beri bunu yaşadık. Galatasaray Odeabank, gibi çok iyi bir takımla oynamak bugün işlerimizi daha da zorlaştırdı. İkinci yarıda kazanmak için yapmamız gerekenleri yaptık." diye konuştu.

Darüşşafaka Doğuş oyuncularından Furkan Aldemir ise ilk yarıda iyi oynayamadıklarını ancak ikinci yarıda yaptıkları savunmayla maçın kontrolünü ele geçirdiklerini kaydetti. Furkan, ligde şampiyon olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.





- Galatasaray Odeabank cephesi





Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son 2-3 yıl içerisinde bu kadar kötü hakem üçlüsüyle ilk defa karşılaştığını belirtti.

Maç boyunca çifte standart uygulandığını ve sarı-kırmızılı oyuncuların faul problemine sokulduğunu ileri süren Ergin Ataman, "Öncelikle tuhaf şeyler oluyor. Bize, federasyon tarafından normal şartlar altında bu maçı pazar günü oynayacağımız söylendi. Daha sonra yönergeye göre Darüşşafaka Doğuş'un önce Anadolu Efes'le olan erteleme maçını oynaması gerektiği söylendi. Sonra bir anda maç çarşambaya alındı. Bunu bize yapamazsınız. Galatasaray, arkasında 20 milyon taraftarı olan Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Biz de sezon içerisinde birçok maçımızı cuma-pazar oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman, maçın yönergelere aykırı şekilde oynandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Federasyona gelen baskıyla bu maçı pazardan daha sonra çarşambaya alıyorsanız ve maçı yönergelere aykırı şekilde oynatıyorsanız, bu işte bizim hazmedemeyeceğimiz, camiamızı korumamız gereken durumlar vardır. Onun için maça resmi itirazımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl kadın takımımız bu yüzden Fenerbahçe maçında mağlup edildi. Kim olursa olsun, Galatasaray antrenörünü Darüşşafaka Doğuş'un antrenöründen ayıramazsınız. Sahanın içerisine girdiğim için teknik faul çaldı hakemler. Doğru karar ama Blatt sahaya giriyorsa ona da teknik faul çalacaksınız. Bunun için de 2. teknik faulu aldım. Hakemlere 'yabancı hayranlığını bırakın, herkese eşit düzeyde davranın' dedim. Bunun itirazını yaptım. Hiçbir kurum Galatasaray'ı ezemez. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür ve sahipsiz değildir. Bana karşı bir ön yargı olduğunu düşünmüyorum. Zaten bugün Ergin Ataman'a karşı bir ön yargı varsa, Türk sporu bitmiş demektir."

Galatasaray Odeabank'ın oyuncularından Sinan Güler ise iyi mücadele ettiklerini ve faul problemi yaşamaları dolayısıyla savunma dirençlerinin düştüğünü aktardı.



