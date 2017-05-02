02.05.2017 22:41:23

Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Kadın Takımı Başantrenörü Okul:'Oyuncularım iyi performans sergiledi'- Galatasaray Kadın Takımı Başantrenörü Maljkovic:'Abdi İpekçi'de taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz'

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında sahasında Galatasaray'ı 97-73 yenerek seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe'nin başantrenörü Fırat Okul, ikinci yarıda verdikleri reaksiyonla maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okul, play-off yarı finalinin kendileri için yolun başı olduğunu belirterek, "Önümüzde üçüncü maç var. Orada o maçı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularım iyi performans sergiledi. Galatasaray'ın sert başlayacağını biliyorduk. Genç oyuncular sahada terlerini akıtarak önemli bir direnç gösterdi. Bu, gelecek adına çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Merve Arı ise bekledikleri gibi bir sonuç olduğunu ve üçüncü maçı da kazanarak finaldeki rakiplerini bekleyeceklerini dile getirdi.





- Galatasaray cephesi





Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic, maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ama ikinci yarıda sahada olmadıklarını kaydetti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılabilmek için bütün limitlerini zorladıklarını vurgulayan Maljkovic, "Bazı ana oyuncularımız seneye takımda olmayacaklar. Bu kısıtlı takımla gerçekten ilk amacımız FIBA Avrupa Ligi'ne kalabilmek. Fiziksel anlamda olmasa da mental olarak bizim için her şey bitmiş durumda. Abdi İpekçi'de taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza iyi bir basketbol göstermek istiyoruz. Bu bizim son şansımız ve savaşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızı takımın genç oyuncularından Seda Deniz ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ama serinin henüz bitmediğini aktardı.



