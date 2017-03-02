02.03.2017 23:40:50

Basketbolda maçın ardından

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ataman:'Maçın son dakikasında çok iyi bir stratejiyle oynayıp güzel bir galibiyet aldık'- Real Madrid Başantrenörü Laso: 'Üçüncü çeyrekte büyük avantaj yakaladık. Son bölümde ise karar verici anlarda iyi oynayamadık'

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında evinde Real Madrid'i 87-84 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, maçın son dakikasında çok iyi stratejiyle oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maç boyunca çok iyi basketbol oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Bu akşam oyuncular müthiş bir karakter gösterdi. Play-off şansımızın kalmadığı durumlarda bu maçları oynamak kolay değil. Karşınızda lider Real Madrid var. En etkili oyuncuları Llull'a ciddi bir baskı yaptık ve onu devre dışı bıraktık. Tibor Pleiss ile pota altını iyi savunduk. Diebler ve Micov'un da dış atışlarını iyi değerlendirdik. Çok iyi basketbol oynadık. Bir ara 17 sayı öne geçtik. Maçın son dakikasında çok iyi bir stratejiyle oynayıp güzel bir galibiyet aldık. Eleştirilen bir Galatasaray var. THY Avrupa Ligi'nde istediğimiz yerde değiliz. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen ligde 8 galibiyet aldık."

Ataman, bir grup taraftarın kendisine yönelik "istifa" tezahüratlarıyla ilgili ise "Bazıları takıma desteğe değil, protesto etmek için gelmiş. Galatasaray önde giderken bu grubun yaptığı tezahüratlar ortada. Bu şekilde bağıranlar, gerçek Galatasaray taraftarı değil." diye konuştu.





- Real Madrid cephesi





Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, maçın üçüncü çeyreğinde yakaladıkları avantajı kullanamadıklarını ifade etti.

Laso, ilk yarıda kötü bir basketbol oynadıklarını belirterek, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi oynadılar. İkinci yarıda daha iyiydik. Üçüncü çeyrekte büyük avantaj yakaladık. Son bölümde ise karar verici anlarda iyi oynayamadık." değerlendirmesinde bulundu.