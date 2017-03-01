01.03.2017 23:35:36

Basketbolda maçın ardından

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Markovic:'40 dakika boyunca hatalarımıza rağmen oyunu iyi kontrol ettik'- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Sarıca:'Basketbolda 5 sayılık fark, her zaman kapanabilecek bir fark'

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, "40 dakika boyunca hatalarımıza rağmen oyunu iyi kontrol ettik." dedi.

Markovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, çok güzel bir atmosfer oluşturan Karşıyaka taraftarına teşekkür etti.

Hücum ribauntlarında sorun yaşadıklarını belirten Markovic, şöyle konuştu:

"40 dakika boyunca hatalarımıza rağmen oyunu iyi kontrol ettik ama bu takımlara karşı bazı hatalar olabiliyor. Bu karşılaşmanın ikinci bir ayağı var, elde ettiğimiz 5 sayı fark çok büyük olmayabilir ama önemsenmeyecek kadar da değil. İstanbul'da son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Bence maçın geneline baktığımızda çok iyi bir müsabakaydı. Umarım izleyenler oynadığımız basketboldan zevk almışlardır."





- Beşiktaş Sompo Japan cephesi





Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, güzel bir maçın geride kaldığını söyledi.

Müsabakanın sonunu iyi oynayamadıklarını belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Üçüncü periyotta maçın ivmesini lehimize çevirmemize rağmen son çeyrekte iyi oynayamadık. Pınar Karşıyaka'nın tempolu oyununa izin vermedik. Basit top kayıplarımız vardı. İkinci yarı kaçırdığımız 7 faul atışı var. Son periyotta 12 sayıda kaldık ve mağlup olduk. İki ayaklı bir müsabaka oynuyoruz ve birinci karşılaşmayı kaybetmiş durumdayız. Basketbolda 5 sayılık fark, her zaman kapanabilecek bir fark. İstanbul'da taraftarımızın desteğiyle turu geçmek için gerekli mücadeleyi göstereceğiz."