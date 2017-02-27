27.02.2017 22:50:18

Basketbolda maçın ardından

Muratbey Uşak Başantrenörü Bulkaz: 'Oyuncularımı tek tek kutluyorum ama kazanamadığımız bir maç, böyle olduğu için üzgünüz' - Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic:'Maçın ilk iki periyodunda çok iyi oynadık'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e 80-78 mağlup olan Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, "Oyuncularımı tek tek kutluyorum ama kazanamadığımız bir maç, böyle olduğu için üzgünüz." dedi.

Bulkaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın son bölümünde oyuna ortak olmalarına rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Takımın mücadelesinden çok memnun olduğunu kaydeden Bulkaz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tek tek kutluyorum ama kazanamadığımız bir maç, böyle olduğu için üzgünüz. Kairys'in sakatlığı bizi üzdü. Oyuncularım böyle oynamaya devam ederlerse hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz."





- Anadolu Efes cephesi





Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise maçın ilk yarısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

Perasovic, maça iyi başlayıp, galibiyetle bitirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın ilk iki periyodunda çok iyi oynadık. Son periyotta iyi oynayamadık ve maçın son topunda stres yaşadık. Rakibimiz çok fazla serbest atış çizgisine gitti. Bazen bunların sebepleri vardı ama bazen de yoktu. Sonunda kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum."