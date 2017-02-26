26.02.2017 20:25:59

Basketbolda maçın ardından

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ataman: 'Pota altında kötü bir basketbol sergiledik'- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Dedas:'Buraya kazanmak için geldik. Bugün beklediğim gibi bir galibiyet oldu'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında sahasında Gaziantep Basketbol'a 79-66 yenilen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında pota altında kötü bir oyun sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, THY Avrupa Ligi'ndeki yorgunluk ve sakatlıklarının lige yansıdığını belirterek, "Pota altında kötü bir basketbol sergiledik. Özellikle Jefferson iyi bir üstünlük kurdu. Tibor Pleiss'ın dizi şiştiği için kadroda değildi. Bugün de maçın başında Alex Tyus'ın dizinde bir problem oldu. Pota altında tek genç Ege Arar'la oynadık. İyi mücadele etti ama Jefferson çok etliki oynadı. Gaziantep Basketbol'u tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Ege Arar, kendileri açısından kötü bir galibiyet olduğunu ve maçın son bölümünde iyi bir oyun sergileyemediklerini kaydetti.





- Gaziantep Basketbol cephesi





Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, Galatasaray Odeabank deplasmanına kazanmak için geldiklerini ve rakiplerini yenerek hedeflediklerini ifade etti.

Dedas, galibiyetten dolayı kendilerini çok iyi hissetiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Buraya kazanmak için geldik. Bugün beklediğim gibi bir galibiyet oldu. Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki son maçından sonra İstanbul'a yorgun döndü. Maçın ilk yarısı bittiğinde ortada çok değişik bir skor vardı. Galatasaray'ın 9 sayı önde olması maçın özetini yansıtmıyordu. Bu durumun iyi olacağını oyuncularıma da söyledim."

Gaziantep Basketbol oyuncusu Davon Jefferson ise takım olarak çok iyi oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.



