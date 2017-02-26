26.02.2017 19:04:53

Basketbolda maçın ardından

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Markovic:- 'Hatalarımızı çok iyi cezalandırdılar'- Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic:- 'Uzatma bölümünde topu paylaşma anlamında sabırlı oynadık ve uzatma bölümünde gerçekten güzel bir basketbol ortaya koyduk'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'ye 85-73 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, "Hatalarımızı çok iyi cezalandırdılar." dedi.

Markovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, 40 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Rakiplerinin Vesely, Udoh ve Datome'nin yokluğuna rağmen çok iyi oynadığını kaydeden Markovic, "Özellikle ribauntlarda çok iyi oynadılar. Bu kadar büyük oyuncuların eksikliğinde diğer oyuncular sorumluluk alabiliyorlar. Bizim hatalarımızı çok iyi cezalandırdılar. Onların da eksiği olduğu gibi bizde de Brown yoktu. Elimizden geleni yaptık. Artık çarşamba günkü Beşiktaş maçına odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- Fenerbahçe cephesi





Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, taraftarsız maçların zevksiz geçtiğini, basketbolu bilen Karşıyaka taraftarı karşısında mücadele etmenin çok daha iyi olduğunu kaydetti.

Müsabakanın seyircisiz olmasının her iki takımı da etkilediğini bildiren Obradovic, şöyle konuştu:

"Bu duruma rağmen ilginç bir maç olduğunu düşünüyorum. Bugünkü kadromuzdan dolayı biraz farklı oynamak zorunda kaldık. Maçın normal süresinin son 2 dakikası dışında iyi bir basketbol oynadık, özellikle son bölümde yeterince sabırlı değildik. Uzatma bölümünde topu paylaşma anlamında sabırlı oynadık ve uzatma bölümünde gerçekten güzel bir basketbol ortaya koyduk. Maçın sonuna kadar mücadele eden bir takımla oynadık, oyuncularımı kutluyorum."



