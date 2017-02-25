25.02.2017 22:21:49

Basketbolda maçın ardından

TOFAŞ Başantrenörü Ene: 'Zor bir deplasmana çıktık. Önümüzdeki süreçte 11 maçımız daha var. İnşallah daha iyi oluruz'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Best Balıkesir'i 86-81 mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, rakiplerinin iyi oyununa rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ene, mücadelede şansın yanlarında olduğunu belirterek, 'Bizim takım, sürpriz yumurta gibi. Hangi maçta içerisinden ne çıkacağı belli olmuyor. Standart yakalamaya çalışıyoruz. Maçın sonunda 5 faul atışı kaçırdık, top kayıpları yaptık. Zor bir deplasmana çıktık. Önümüzdeki süreçte 11 maçımız daha var. İnşallah daha iyi oluruz." diye konuştu.

TOFAŞ'ın deneyimli basketbolcusu Caner Topaloğlu da önemli bir galibiyet aldıklarını kaydederek, "Önümüzdeki Anadolu Efes ve Banvit maçlarını kazanırsak play-off için daha iddialı bir konuma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Best Balıkesir'in başantrenörü Hakan Demir ise basın toplantısına katılmadı.