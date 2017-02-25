25.02.2017 19:52:39

Basketbolda maçın ardından

Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Trifunovic:'Üçüncü ve son çeyreğin başında kazanma şanslarını yakaladık. Çok akıllıca davranmadık açıkçası'- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Sarıca:'Kazanmak için geldiğimiz bir deplasmandan galip dönüyoruz. 15. galibiyetimizi aldık. Bunu devam ettirmek istiyoruz'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında evinde Beşiktaş Sompo Japan'a 82-62 mağlup olan Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Üçüncü ve son çeyreğin başında kazanma şanslarını yakaladık. Çok akıllıca davranmadık açıkçası." dedi.

Trifunovic, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş Sompo Japan'ı tebrik etti ve rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Trifunovic, şunları kaydetti:

"Çok iyi takımlar ve bizden daha fazla rotasyona, çok iyi bir antrenöre sahipler. 40 dakika boyunca antrenörlerinin istediklerini uygulayabiliyorlar. Maça yeterince konsantre olamadık. Karşılaşmaya istediğimiz gibi de başlayamadık. İlk çeyrekten itibaren ofansif ribauntlarda farkı yakaladılar. Üçüncü ve son çeyreğin başında kazanma şanslarını yakaladık. Çok akıllıca davranmadık açıkçası. Bir de bizim yabancılardan hem ofansif hem de defansif anlamda daha fazla katkı almamız lazım."





- Sarıca: "Kazandığımız için mutluyuz"





Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise kazandıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Güzel bir maçı geride bıraktıklarını kaydeden Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için mutluyuz. Yeşilgiresun Belediyespor basketbola renk katıyor. Zaman zaman çekişmeli bir maç oldu. İkinci yarıda rakibimizin direncini kırabildik. Özellikle ribauntlarda çok iyiydik. Kazanmak için geldiğimiz bir deplasmandan galip dönüyoruz. 15. galibiyetimizi aldık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ama gündemimiz artık hafta içi oynayacağımız FIBA Şampiyonlar Ligi. Tamamen bu maça odaklandık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum."