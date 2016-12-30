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30.12.2016 23:00:27
Basketbolda maçın ardından
Basketbolda maçın ardından
Basketbolda maçın ardından
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YORUMLAR
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
ABD'nin Cleveland kenti yakınında Erie Gölü üzerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu.
30.12.2016 23:08:57
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.
30.12.2016 22:22:03
İstanbul’da yarın trafiğe kapalı yollar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
30.12.2016 22:00:28
29 Eski TRT çalışanı tutuklandı
Ankara'da 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.
30.12.2016 21:29:23
Borsa yılı yükselişle kapattı
Yılın son işlem gününde Borsa İstanbul 78.000 puanın üzerinde kapanmayı başardı.
30.12.2016 18:43:26
Köprülerde yeni düzenleme
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için taşımacıya bin 500, sürücüye 500 lira ceza verilecek.
30.12.2016 18:39:32
Yunanistan Büyükelçisi kayboldu
Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiriakos Amiridis'in dört gündür kayıp olduğu bildirildi.
30.12.2016 18:23:49
TİMETÜRK
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