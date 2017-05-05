06.05.2017 15:19:51

Basketbolda kura heyecanı

Türkiye'nin de katılacağı 2019 Erkekler FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin kura çekimi, yarın yapılacak- Yeni formatın ilk kez uygulanacağı kupanın eleme maçları, Kasım 2017'de başlayıp Şubat 2019'da sona erecek

Basketbolda 2019 Erkekler FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Çin'in Guangzhou kentinde yapılacak kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Yeni formatın ilk kez uygulanacağı kupa için Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa elemeleri olarak dörde ayrılacak kura çekimine, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 80 ülke katılacak.

Kura çekiminde Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncuları Scottie Pippen, Andrei Kirilenko ve Andrew Gaze ile bir dönem NBA'de forma giyen Çinli Yi Jianlian yer alacak.





- Eleme formatı





Yeni formata göre ülkeler, basketbol kalitesini artırmak amacıyla eleme maçları için A ve B klasmanlarına ayrılacak.

Avrupa elemeleri A klasmanındaki 32 ülke, 4'erli 8 gruba ayrılacak. Afrika, Amerika ve Asya elemelerindeki 16'şar ülke ise 4'er takımdan oluşan 4'er grupta mücadele edecek. İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, 6'şar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci tura kalamayan takımlar, B klasmanının en iyileriyle bir sonraki elemeler için A klasmanındaki yerlerini korumak için sahaya çıkacak.

Takımlar, ilk ve ikinci tur gruplarındaki maçların üçünü sahasında, üçünü deplasmanda oynayacak. 2019 FIBA Dünya Kupası için elemeler, Kasım 2017'de başlayıp Şubat 2019'da sona erecek.

Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa elemelerinde, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna ve B klasmanındaki ön elemelerden gelecek 8 ülke mücadele edecek.





- Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 32'ye çıkarıldı





Tarihte ilk defa FIBA Dünya Kupası'nda 32 takım yer alacak.

Ev sahibi Çin ile elemeler sonunda Afrika'dan 5, Amerika ve Asya'dan 7'şer, Avrupa'dan 12 ülke, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak 32 takımı oluşturacak.

Dünya Kupası'nda ilk 7'ye giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılım hakkı kazanacak.



















