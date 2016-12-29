29.12.2016 10:34:46

Basketbol U-16 Yıldız Kız Mahalli Lig Maçları Tosya'da devam ediyor

Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Basketbol U 16 Yıldız Kız Mahalli ligi maçında Tosya Spor Basketbol takımı sahasında oynadığı maçta Kastamonu Gençlik Spor takımına farklı yenildi.

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Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Basketbol U 16 Yıldız Kız Mahalli ligi maçında Tosya Spor Basketbol takımı sahasında oynadığı maçta Kastamonu Gençlik Spor takımına farklı yenildi.Basketbol U 16 Yıldız Kız Mahalli liginin 3 hafta maçında Tosya Mehmet Erkaragülle Spor Salonunda Kastamonu Gençlik Spor Basketbol takımın misafir eden Tosya Spor maçın ilk periyodunda güçlü rakibi ile başa baş mücadele etti. 2.ve 3 periyotlarda maça ağırlığını koyan misafir takım Kastamonu Gençlik Spor basketbol takımı maçı 89-42 kazandı.İlk 3 hafta sonrasında Tosya Spor U-16 Basketbol takımı maç kazanamaz iken rakiplerine farklı yenildi. Kastamonu Basketbol SK, Karabük Sağlık SK, Kastamonu Gençliği SK ve Tosya Spor takımların mücadele ettiği Basketbol U 16 Yıldız Kız Mahalli ligde Tosya Spor oynadığı 3 maçta 234 sayı yerken rakip takımlara 110 sayı attı.Tosya Spor Koçu Ali Şentürk maç sonrası yaptığı değerlendirmede 'Genç sporcu kardeşlerimiz oynadıkları bu maçlarla tecrübe kazanıyorlar. Rakiplerimiz oldukça kuvvetli ve daha deneyimli. Önümüzdeki yıllarda basketbol takımımız daha iyi seviyelere gelecektir' 'dedi.