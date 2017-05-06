06.05.2017 21:45:56
Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan: 93-76
Basketbol: Toplu sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi başladıSpor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi, 6 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka Doğuş: 93-107
Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak: 111-91
Best Balıkesir-Pınar Karşıyaka: 101-99
TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor: 92-87
Trabzonspor Medical Park-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 101-69
Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan: 93-76