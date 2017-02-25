25.02.2017 20:50:37
Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 66-75
Basketbol: Toplu sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edildiSpor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Yeşilgiresun Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 62-82
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 100-81
Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit: 65-89
Best Balıkesir-TOFAŞ: 81-86
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Adana ASKİ-Fenerbahçe: 69-76
İstanbul Üniversitesi-Galatasaray: 65-78
Yakın Doğu Üniversitesi-Girne Üniversitesi: 69-54
Bellona AGÜ-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75-61
Beşiktaş-Tosyalı Toyo Osmaniye: 75-67
Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 66-75