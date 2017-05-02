02.05.2017 23:21:31

Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off

Olympiakos: 87 - Anadolu Efes: 78- Olympiakos, Dörtlü Final'e yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off beşinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos, Anadolu Efes'i 87-78 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Olympiakos, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'de son şampiyon Rus temsilcisi CSKA Moskova'yla karşılaşacak. Dörtlü Final'in diğer maçında ise Fenerbahçe ile İspanyol ekibi Real Madrid, finale çıkma mücadelesi verecek.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Spanoulis'in skorer oyunuyla Olympiakos ilk 5 dakikayı 14-7 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek, Olympiakos'un 25-21'lik üstünlüğüyle bitti.

İkinci çeyrekte pota altında Kirk'le etkili olan Anadolu Efes, 15. dakikada maça dengeyi getirdi: 31-31. Sert savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımayan Anadolu Efes, Cedi Osman'ın iyi performansıyla soyunma odasına 41-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Olympiakos, 9-0'lık seriyle 24. dakika içinde 46-41 öne geçti. Paul'ün üst üste 3 sayılık basketleriyle Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 54-53. Olympiakos, Heurtel'in yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirdi. Çeyreğin son bölümünde üstünlüğü eline alan Yunan temsilcisi, final periyoduna 63-58 üstün girdi.

Final periyoduna Granger'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, daha sonra hücumda durdu. Pota altını iyi kullanan Olympiakos, 35. dakika içinde 9 sayılık avantaj sağladı: 76-67. Son bölümde Spanoulis'in yönlendirdiği hücumlardan sayılar bulan Olympiakos, sahadan 87-78 galip ayrılarak, Dörtlü Final'e kaldı.



