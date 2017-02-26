26.02.2017 19:25:36

Basketbol: TBL Federasyon Kupası

Nesine.com Eskişehir Basket, finalde İstanbulspor Beylikdüzü'nü 84-79 yenerek kupanın sahibi oldu

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası'nda Nesine.com Eskişehir Basket, finalde İstanbulspor Beylikdüzü'nü 84-79 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan final maçının ilk periyodu, 19-19'luk eşitlikle tamamlandı.

Eskişehir temsilcisi, ikinci çeyrekte pota altında etkili olurken, özellikle Joshua Dwight Duncan'ın sayılarıyla soyunma odasına 44-34 önde gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Nesine.com Eskişehir Basket, üçüncü periyodunu 62-54 önde geçtiği karşılaşmadan 84-79 galip ayrıldı.

Müsabakada Nesine.com Eskişehir Basket'ten Joshua Dwight Duncan, kaydettiği 28 sayıyla takımının kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.

İstanbulspor Beylikdüzü'nde ise 30 sayı atan Tajhee Johnson, maçın en skorer ismi oldu.