01.03.2017 19:13:38

Basketbol: PTT Kadınlar Türkiye Kupası

İstanbul Üniversitesi: 56 - Beşiktaş: 78- Beşiktaş, yarı finale yükseldi

Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde İstanbul Üniversitesi'ni 78-56 yenen Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

Beşiktaş'ta 23 sayı ve 17 ribauntla oynayan Stokes, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Siyah-beyazlı ekibin yarı finaldeki rakibi, Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi maçının ardından belli olacak.