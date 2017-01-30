30.01.2017 10:27:50

Basketbol maçında yumruklu tekmeli kavga

Denizli U16 Basketbol Ligi karşılaşması için karşı karşıya gelen Yüksekçıtaspor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü arasında oynanan maçın son saniyelerinde sporcular arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga görüntüleri kameralara yansırken, oyuncuların ardından antrenörler kavgaya karıştı.

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Denizli U16 Basketbol Ligi karşılaşması için karşı karşıya gelen Yüksekçıtaspor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü arasında oynanan maçın son saniyelerinde sporcular arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga görüntüleri kameralara yansırken, oyuncuların ardından antrenörler kavgaya karıştı.Geçtiğimiz hafta Recep Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Denizli U16 Basketbol Ligi karşılaşması için karşı karşıya gelen Yüksekçıtaspor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü arasında oynanan maçta oyuncular maçın son saniyelerinde birbirine girdi. Maçın son saniyelerinde hakemin bir pozisyona faul düdüğü çaldığı sırada, iki tane oyuncu arasında sözlü tartışma bir anda itişme ve kalkışmaya ardından da, yumruklu kavgaya dönüştü. Oyuncuların birbirine girmesi ve antrenörlerin de kavgaya karışması ile olay daha da büyüdü, yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, kimisi yere düştü. O anlar tribünde bulunan seyirciler tarafından saniye saniye görüntülendi.