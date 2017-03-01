01.03.2017 22:25:14

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka: 75 - Beşiktaş Sompo Japan: 70

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-70 mağlup etti.

Beşiktaş Sompo Japan karşısında ilk 3 dakikayı Ponitka'nın sayılarıyla 5-2 önde geçen Pınar Karşıyaka, periyodun son 3 dakikasına da 14-8 üstün girdi. Green'in üst üst basketleriyle aradaki farkı 9 sayıya (19-10) çıkaran ev sahibi takım, ilk çeyreği de 22-13 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Summers'la farkı 12 sayıya (25-13) yükselten Pınar Karşıyaka karşısında Roll, Clark ve Weems'le 7-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, 12. dakika içinde farkı 5 sayıya indirdi: 25-20. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, Strawberry'nin sayılarıyla 16. dakikada eşitliği yakaladı: 29-29. Son 2 dakikaya 37-33 üstün giren Pınar Karşıyaka, devreyi de 41-40 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Roll ve Strawberry'nin sayılarıyla 44-41 üstünlük kuran Beşiktaş Sompo Japan karşısında Ponitka ve Green'le 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada 51-44 öne geçti. Rakibinin farkı daha fazla açmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Stimac'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada 52-52 eşitliği yakaladı. Periyodun kalan bölümünde skoru lehine çeviren konuk ekip, son çeyreğe 58-57 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta 34. dakika 61-59 Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle geçildi. Green'le etkili olan Pınar Karşıyaka, son 2 dakikaya 71-66 önde girdi. Summers'ın 3 sayılık basketiyle bitime 25 saniye kala aradaki farkı 7 sayıya (74-67) çıkaran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da 25 sayı kaydeden Mike Green, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Bu maçın rövanşı, 8 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

